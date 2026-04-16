株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、SMDVブランドの「Flip Bansa2 リフレクター」に装着できるリバーシブル仕様の反射布を4月10日（金）に発売した。価格は5,900円。 幅1,420mm、高さ625mmの3面リフレクター「Flip Bansa2 リフレクター」専用オプションとなる、ホワイトとゴールドのリバーシブル反射布。 Flip Bansa2 リフレクターのシルバーの反射面に