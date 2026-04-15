「ディオール（DIOR）」が、2027年クルーズコレクションをロサンゼルス カウンティ美術館（LACMA）で現地時間5月13日にショー形式で発表する。ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）による初のディオールのクルーズコレクションとなる。【画像をもっと見る】会場となるカウンティ美術館は、プリツカー賞受賞の建築家ピーター・ズントー（Peter Zumthor）が手掛ける新館を5月に開館。ロサンゼルスの新たな建築ランドマ