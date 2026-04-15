俳優でアーティストの のんがプロデュースするアップサイクルブランド「ウィ・ユー（OUI OU）」が、坂本龍一エステートと「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」との協業プロジェクトを始動した。【画像をもっと見る】ウィ・ユーは、2022年に発足。「好きなアーティストと、いつも一緒」「ライフ with 推し」をコンセプトに掲げ、これまでに忌野清志郎や仲井戸麗市、Charとのアート作品プロジェクトを発表してきた。のんは、3