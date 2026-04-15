韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「ラカ（Laka）」が、UVケアとツヤ発色を両方叶えるチーク「サンシールドグローイーチーク」（SPF50＋・PA＋＋＋＋、全11色 各1980円）を、4月18日にロフトで先行発売する。【画像をもっと見る】高いUVカット効果を備えたサンシールドグローイーチークは、指で軽くたたき込むだけで、水分を含んだようなツヤ発色と、素肌そのものが美しく見えるような立体的な血色感を演出。もっ