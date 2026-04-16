16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の5万8590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 60646.08円ボリンジャーバンド3σ 58590.00円16日夜間取引終値 58520.32円ボリンジャーバンド2σ 58134.24円15日日経平均株価現物終値 57684.00円5日移動平均 56394.56円ボリンジャーバンド1σ 55875.00円一目均衡表・転換線 5