16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.0ポイント高の3800.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3921.31ポイントボリンジャーバンド3σ 3830.37ポイントボリンジャーバンド2σ 3800.50ポイント16日夜間取引終値 3770.33ポイント15日TOPIX現物終値 3764.50ポイント5日移動平均 3739.42ポイントボリンジャーバンド1σ 37