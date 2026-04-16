16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の761ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 812.93ポイントボリンジャーバンド3σ 790.75ポイントボリンジャーバンド2σ 776.24ポイント15日東証グロース市場250指数現物終値 768.58ポイントボリンジャーバンド1σ 767.20ポイント5日移動平均 7