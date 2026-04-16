日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。4月16日（木）は、元旅館の仲居・友近が全国の宿を調査して回る人気企画「1泊1万円台の宿」を放送。今回は友近の芸能界きっての大親友・藤井隆をゲストに迎え、山梨県・河口湖エリアのコスパ最強宿を徹底調査。移動中も食事中も二人の即興芝居が止まらない！旅情報と、全開の即興ボケが交錯する「ヒルナンデス！」ならではのロケVTRをお届