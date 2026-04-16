2025年6月、サッカーW杯アジア予選カタール戦を前に国歌を聞くイラン代表＝ドーハ（ロイター＝共同）国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長が、6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に「イラン代表は確実に出場する」と語った。ワシントンで開催されたフォーラムでの発言として、15日にスポーツ専門局ESPNが伝えた。米国などから攻撃を受けたイランは、1次リーグ3試合の会場を予定されている米国から