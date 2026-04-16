３月１３〜１５日に大和ハウスプレミストドーム（札幌市豊平区）で行われた人気グループ「嵐」のコンサートを妨害したとして、北海道警札幌豊平署は１５日、札幌市北区、無職の男（２５）を威力業務妨害の疑いで逮捕した。発表によると、男は３月１２日、「ライブ前日に人を１人殺（あや）めてあげよう」などと書かれた文書を道警本部に送付し、ツアー運営会社の警備態勢を強化させるなどして業務を妨害した疑い。「覚えていな