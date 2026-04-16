岸井ゆきのとツェン・ジンホアがダブル主演する日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』（6月26日公開）より、主人公2人の止まっていた時間が静かにほどけていく予告映像とポスタービジュアルが解禁された。【動画】台北で出逢ったのは、明日へと続く、さようなら。『シンシン アンド ザ マウス』予告編原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一