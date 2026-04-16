山下智久主演映画『正直不動産』より、岩崎大昇（KEY TO LIT）が山下作詞の楽曲「優しい世界」を熱唱する特別映像とメイキング写真が解禁された。【動画】岩崎大昇、山P作詞「優しい世界」熱唱！『正直不動産』特別映像本作は、累計発行部数400万部を突破した同名漫画（漫画：大谷アキラ／原案：夏原武／脚本：水野光博）を原作にした社会派コメディードラマの劇場版。ひょんなことから“うそがつけなくなった”不動産営業マ