買い物では、店員と客とのやり取りを通じて、人の本質が垣間見えることもあります。今回は筆者の友人が見聞きした実際のエピソードになります。 早朝の市場で見かけた強引な値切り 先日、新鮮な旬の味覚を求めて、早朝の魚市場へ足を運びました。威勢のいい声が飛び交う、活気のある雰囲気の中、ある鮮魚店の前で、一人の女性客が声を荒らげていました。どうやら執拗な値切りを続けているようで、不穏な空気に周囲も次第