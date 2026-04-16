大阪市は１５日、４月１日現在の推計人口が２８１万７９９４人だったことを発表した。２０２６年３月中の人口異動は、自然動態が１５４４人減、社会動態が５３５３人増で、増減総数は３８０９人増だった。また、２４区ごとの内訳も発表されており、最多は淀川区の１９万１２６２人。次いで平野区の１８万４３３１人、東淀川区が１７万８３６６人だった。最も少ないのは大正区で５万９４３８人。