17日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)は数々のドラマで印象的な母親役を演じた名女優たちの傑作選。 【写真】主人公の母親だけじゃない！堂々主演も「家政婦は見た！」の懐かし～い“のぞき見” 野際陽子さん(2017年6月逝去、81歳)は、NHKのアナウンサーを退職後、女優に。その後ドラマ「ずっとあなたが好きだった」で流行語にもなった「冬彦さん」の母を演じ、自分の知らなかった