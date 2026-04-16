宝塚歌劇団の元娘役で、女優の有栖妃華(ありす・ひめか)が15日、自身のインスタグラムを更新。実父が2度目の大学生になったことを伝えた。 【写真】父の2度目の入学式に参列した有栖妃華すごい家族！ 有栖は2014年、日本女子大学附属高校から26.7倍の狭き門をくぐり、宝塚音楽学校に入学。2016年に宝塚歌劇団に入団後は雪組に配属され、その美声で早くから歌姫として活躍した。2024年10月には宝塚を退団し、2025年4月から