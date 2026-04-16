女優ニコール・キッドマン（58）が、「死のドゥーラ（看取り士）」になるための研修を受けていることを明かした。死のドゥーラとは、終末期の患者や家族に寄り添い、精神的・実務的な支えを担う専門家のことだ。医療行為は行わず、対話や環境作りを通じて、本人の尊厳を守り、家族の心のケアを行う「看取りの伴走者」としての役割を果たす。 【写真】元気だったころの母、祖母と…「死のドゥーラ」とし