鹿島ユースのDF元砂晏翔仁ウデンバ「まだトップの試合に出られるようなレベルにはいない」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・帝京長岡vs鹿島アントラーズユースから。開幕戦を落とした鹿島ユースだったが、この試合では攻撃陣が爆発し、4-2の快勝を飾った。最終ラインを統率した、トップ昇格が内定している1