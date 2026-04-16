浜野まいかが先制ゴールを決めたなでしこジャパン（日本女子代表）は、現地時間4月14日に米国遠征の2戦目でアメリカ女子代表と対戦し、1-0で勝利した。アメリカ相手に決めた鮮やかな一撃が現地で「スタジアムを黙らせた！」と注目を集めている。この遠征ではアメリカとの3連戦が予定され、初戦からスタメンを9人変更して臨んだ。その前半27分、中盤でのパスカットからショートカウンターを発動した日本はMF長野風花からの縦パ