そそくさと逃げる3頭のイノシシ…。後を追うのは、なんと「ロボット」だ。【映像】「出ていけー！」と叫び走るロボット・エドワードポーランドの首都・ワルシャワに出没したイノシシの群れ。華麗な走りでこれを追い払うのは、「エドワード」と名付けられた人型のロボットである。ポーランド語で「出ていけー！」と叫びながら走るエドワード。スピードではかなわないものの、イノシシたちを恐怖のどん底に陥れる。最後は逃げ