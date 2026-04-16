4月6日に心筋梗塞で亡くなった、ゼンショーホールディングスの創業者・小川賢太郎会長（享年77）。小川氏とともにゼンショーを立ち上げた腹心が、生前の秘話を「週刊文春」に明かした。【画像】事務所ではミット打ちで体を鍛え、ベンチプレスは最高で135キロ。若き日の小川賢太郎氏一代で1兆円企業を築いたゼンショーホールディングスの創業者・小川賢太郎氏©文藝春秋「ココス」や「ロッテリア」を次々と買収1982年、部