9人組グループ・Snow Manの向井康二が出演するフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）が、16日、23日の2週連続で放送される。【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヶ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場する。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打っ