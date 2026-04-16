鳥取県・米子市の公園のサルをめぐって、警察が市議会の事務局に家宅捜索に入る事態となった。【映像】“サル賄賂”が起こった経緯この事件では、米子市議の稲田清容疑者が、米子市湊山公園の指定管理団体の代表から公園で飼育するサルの頭数削減を働きかけるように依頼され、見返りとして現金100万円を受け取った受託収賄の疑いで逮捕されていた。ではなぜ、公園の指定管理団体の代表はお金を払ってまでサルの頭数を減らし