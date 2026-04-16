京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希くんの遺体が見つかった事件で、警察は16日未明、結希くんの父親を死体遺棄の疑いで逮捕しました。父親の身柄があるとみられる南丹警察署から中継です。捜査の主体が置かれている京都府警・南丹警察署です。結希くんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された37歳の父親は、16日未明にこちらに身柄を移されたものとみられます。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、行方不明になっていた結希くんの