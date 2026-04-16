アーセナル戦でプレーするスポルティングの守田（左）＝ロンドン（共同）【ミュンヘン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は15日、ミュンヘンなどで準々決勝第2戦の残り2試合が行われ、6季ぶり7度目の頂点を目指すバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と初優勝を狙うアーセナル（イングランド）が勝ち上がった。準決勝の顔合わせはパリ・サンジェルマン（フランス）―Bミュンヘンと、アトレチコ・マドリード（スペイン