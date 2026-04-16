名投手コーチ・佐藤義則氏が伝授…「お尻から出る」感覚と理想のリリースポイント投手にとって最大の敵は肩や肘の故障だ。野球を長く続けるには、関節や肩の周りをうまく使い、体に負担の少ない投げ方を覚える必要がある。プロ野球界で数多くの名投手を育て上げた佐藤義則さんは、理想のフォームを作るための練習として「タオルシャドー」を推奨する。シャドーピッチングはボールを持つよりも良いフォームで投げやすく、怪我をし