IVEのレイが大人の魅力あふれる姿を披露した。レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】レイ、ベッド寝そべりSHOT公開された写真には、イエローとグレーのボーダー柄トップスに黒のボトムスを合わせたレイが、ベッドに横たわりアンニュイな表情を浮かべている。カメラをじっと見つめる視線やしなやかなポージングが、普段の可愛らしさとは一線を画す色っぽさを醸し出し、見る者を釘付けにした。この投