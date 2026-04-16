クラブ選びにはこだわるのに、ボール選びには無頓着……。そんなゴルファーは意外に多い。だが、ボール選びにこだわることが、もっとも効率よくスコアを改善する方法！タイトリストのボールフィッティングを受けたアマチュア3人もその効果を実感。自分に合ったボールこそ“最強のギア”なのだ。 今回フィッティングを受けたアマチュア3名 川口 伸さん ●69歳。白ティーからでもス