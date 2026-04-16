お笑いタレント・なかやまきんに君が１３日付で自身のＳＮＳを更新。ネタを見ても、まったく動かない赤ちゃんの様子を公開した。「大阪の千里万博公園のららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹのイベントに出演させていただきました赤ちゃんがいたパワー微動だにしない赤ちゃんヤー上腕二頭筋から目を離さない赤ちゃん将来が楽しみだ＃キャー真剣に筋肉を見る赤ちゃんステキー」と投稿。なかやまきんに君からじっと目を離さ