ドライバー部門では『G440 K』が1位をキープ。2位、3位にはテーラーメイドの『Qi4D』シリーズが続いている。トップ3は今年も海外メーカーが占めている一方、トップ10に目を向けると国内メーカーのドライバーが3モデルもランクイン。ドライバーの販売状況について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【週間ギアランキング】ドライバーの売上トップ10をまとめて発表4位以下にはゼクシオ、ミズノもランクイン！「もちろん