英国の経済紙『ファイナンシャル・タイムズ』は、サウジアラビアの政府系ファンド「PIF」が全面支援してきた「LIVゴルフ」への資金援助が打ち切られる可能性があると報じた。さらに、「マスターズ」終了から2日後の14日（火）、ニューヨークでPIFとLIVゴルフ幹部による緊急ミーティングが開かれたと、複数の米メディアも伝えている。【写真】日本円で600万円だとか…LIV昇格の証、ダイヤモンド入りのゴールドメダル存続危機の噂