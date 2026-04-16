【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁が15日、オンラインで取材に応じ、18日（日本時間19日）に始まるロケッツとのプレーオフ1回戦へ向け「すごくフィジカルが強いチーム。アグレッシブにアタックしないといけない」と意気込んだ。チームは攻撃の主軸であるドンチッチとリーブズが負傷で離脱し、復帰時期は未定だ。八村は「こういう時にチームがどれだけ本当に強いかが分かる。僕にももっとボー