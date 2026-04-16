『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子が、12日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃11に出演。4度の離婚を経験したいまの結婚観を告白。ワンオペ育児への思いも明かした。【写真】「わかるー！」美奈子のワンオペ育児への持論に共感したスタジオ陣トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸