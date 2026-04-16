「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は7月1日から、「ファームdeとうきびフェス」を開催する。とうきびで装飾されたファームエリア同リゾートが位置する北海道は、とうきびの生産量が全国第1位。北海道のとうきびは、昼夜の大きな寒暖差という気象条件のもとで育つことで、糖分をしっかりと蓄え、糖度が高くなるという特徴がある。夏に旬を迎えるとうきびと「ファーム星野」(同リゾートで展開している農業プロジェクト)の乳製品