【モデルプレス＝2026/04/16】山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）が劇中で歌い上げる「優しい世界」の本編映像とメイキングを収めた特別映像が解禁された。【写真】STARTOアイドル、山下智久作詞の劇中歌を熱唱◆岩崎大昇、山下智久作詞曲「優しい世界」熱唱福原遥演じる月下の青春の1ページにも刻まれている本楽曲は、山下が独立前の事務所の