【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の比嘉愛未が、初のエッセイ集を2026年6月10日に講談社から刊行することが決定した。【写真】39歳朝ドラ女優、“故郷”沖縄の海で笑顔◆比嘉愛未、初のエッセイ集刊行決定同書には20篇を超える書き下ろしエッセイが収録。「仕事論」「結婚観」「恋愛観」「年齢」「キャリア」など、大小様々、硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされることのなかった比嘉の本音が綴られる。エッセイのほ