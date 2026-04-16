英語圏で船を「She（＝彼女）」と呼ぶのはなぜ？ 船を女性扱いする歴史と信仰 英語圏では、船を「She（彼女）」と呼ぶ文化が存在します。歴史ある船名を見ると、エリザベス、ビクトリア、メリーなど女性名が多く、独特の感覚が長く受け継がれてきました。 この背景には、船を“守ってくれる存在”になぞらえる考え方がありました。大海原を進む船は、人々の命を預かる役目を持ち、風や波に左右される環境にはどれほど