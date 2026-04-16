英中銀総裁は利上げ急がない姿勢示す、判断下すのは時期尚早 英中銀のベイリー総裁は利上げを急がない姿勢を示した。 世界は極めて大きなエネルギーショックに直面。原油・ガス価格の上昇が確実に物価に影響するが利上げの判断は極めて難しい。ガスへの強い依存度を考えると英経済に大きな影響が出ることは確実だが、政策の真の決定要因は戦争の「継続期間」だ。 IMFが主要中央銀行は利上げを急ぐべきでなは