◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がる。スタメンが発表され、この日は投手専念で、１番にはタッカーが入った。投手としては連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の最長記録までは残り３イニングと目前に迫っている。投手