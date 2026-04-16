男子ゴルフの超高額賞金ツアー「LIVゴルフ」を支えてきたサウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」が、支援を打ち切る寸前であると英紙フィナンシャル・タイムズが15日、報じた。早ければ16日にも発表されるという。2022年に始まったLIVゴルフは50億ドル（約7950億円）以上を投資してジョン・ラーム（スペイン）やフィル・ミケルソン（米国）らスター選手を高額契約で米ツアーから引