元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美が、12日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃11に出演。【写真】紺野あさ美に共感！自身の過酷なワンオペ育児事情も明かした峯岸みなみトークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、プロ野球選手の妻である紺野が、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露。「オフシーズンに夫が