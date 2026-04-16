【各地で日差し復活】朝にかけては東北太平洋側や関東の沿岸で、雨の残るところがあるでしょう。日中は止んで、全国的に日差しがとどくでしょう。【天気急変に注意】しかし、雨が上がったあとも油断はできません。大気の状態が不安定になりそうです。夏の夕立のような、急な雷雨の起こるところがありそうです。東北南部や関東甲信、静岡県を中心に、晴れても空模様の変化に引き続き注意をしてください。【東・西日本で初夏の陽気】