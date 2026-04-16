2児の母でタレントの坂下千里子（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。これまで高校生の長女（17）への手作り弁当をインスタを通じて披露していた坂下だが、このたび長男（15）も高校生になったとみられ、作る弁当が2つになったことを報告した。【写真】「最強弁当です」坂下千里子が披露した長女＆長男への“手作り弁当”坂下は「4月からお弁当が2個になりまして。。」と書き出し、「同時に作り慣れてないからなのか、な