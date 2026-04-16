刑事裁判のやり直し=「再審」制度を見直すための法律の改正案をめぐり、法務省がきのう、自民党の会議で提示した修正案に対し、議員から反対の声が上がりました。「再審」制度を見直すための法律の改正案をめぐっては、裁判所が再審開始を決めた場合に検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めているため、自民党内から「審理の長期化につながる」として抗告の禁止を求める意見が上がっています。きのうの自民党の会議で法務省が示