ディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第3話ゲストとして、坪倉由幸、遊井亮子、石垣佑磨、若林時英らの出演が発表された。 参考：ディーン・フジオカ、『LOVED ONE』で大事にする“連続性”「『ちいかわ』の精神を忘れずに」 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き