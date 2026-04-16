5月15日に全国公開される山下智久主演映画『正直不動産』の本編映像とメイキングを収めた特別映像が公開された。 参考：『九条の大罪』『コンビニ兄弟』『正直不動産』脚本・根本ノンジが引っ張りだこの理由 累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊23巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にNHK総合でシ