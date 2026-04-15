高齢の方やご家族のなかには、歩行への不安や転倒のリスクについて悩んでいる方が少なくありません。加齢や病気の影響で足腰の筋力が低下すると、自力での歩行が不安定になり、転倒による骨折などの大きなけがにつながることがあります。住み慣れた自宅で安全に暮らし続けるためには、その方の状態に合った歩行補助具を早めに検討することが大切です。歩行を支える用具にはいくつかの種類がありますが、なかでも歩行器は、身体をし