ANTIGRAVITY A1（以下、A1）は、世界初の8K 360°カメラを搭載したドローンで、Insta360が関わる新ブランド「Antigravity」から登場したモデルだ。今回、A1を試す機会をいただいたので、使用感についてお伝えする。 筆者は2014年からドローンにさまざまな可能性を感じ、撮影用として大型機から小型機まで使ってきた。現在も複数のドローンを仕事用に所有し、撮影に使用している。物理的に地上からは撮影が難