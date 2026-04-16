４月15日、日本サッカー協会は、北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバーを５月15日に発表するとリリースした。ワールドカップ開幕の約１か月前、壮行試合となる５月31日のアイスランド戦の約２週間前と考えると、妥当な日程だ。ただ、それぞれ左膝前十字靭帯断裂と左足リスフラン靭帯断裂という大怪我を負い、現在はリハビリ中の南野拓実（モナコ）や遠藤航（リバプール）にとっては、正直に言って厳しいスケジュール