現地４月15日、守田英正が所属するポルトガル王者のスポルティングがチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、プレミアリーグ首位のアーセナルとアウェーで対戦。０−０のドローに終わり、２戦合計０−１で敗れて敗退が決まった。チームは準決勝進出を逃したものの、この一戦に４−２−３−１のダブルボランチの一角で先発した守田は奮闘する。攻撃では至る所に顔を出して起点になり、時にはゴール前にも飛び出す。